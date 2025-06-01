Çanakkale’de Yangın Hızla Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKTIĞI ANDA MÜDAHALE EDİLDİ

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, otluk alanda meydana gelen yangın, hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle 1 saat içinde kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın, Ayvacık Paşaköy yakınlarında saat 18.14’te başladı ve rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayılma gösterdi.

BÜYÜK GÜÇLE MÜDAHALE

Yangının ihbar edilmesinin ardından, bölgeye helikopter, ilk müdahale aracı, üç arazöz, bir hizmet aracı, bir su ikmal aracı ve toplamda 30 personel sevk edildi. Yapılan yoğun çalışma ile yangın, hızlı bir şekilde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda 1 buçuk hektarlık orman dışı alan zarar gördü.

SOGUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın söndürme işlemlerinin ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının etkileri ve zarar gören alanlarla ilgili incelemeler sürmekte.