Haberler

Çanakkale’de Yangın İçin Müdahale Devam Ediyor

ORMAN YANGINI MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hem hava hem de kara destekleriyle müdahale ediyor. Yangın sebebiyle Eceabat Yolağzı ve Gelibolu Karainebeyli köylerinin tedbir amacıyla boşaltılması kararı alındı. Bölgedeki müdahale çalışmaları sürerken, yangın dron ile havadan görüntülendi.

HIZLA YAYILAN ALEVLER

Yangın, saat 16.28’de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü civarında başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılarak geniş bir alana ulaştı. İhbar üzerine hemen Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait ekipler bölgeye yönlendirildi. Yangına havadan 11 uçak, 10 helikopter; karadan ise 30 arazöz, 5 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 320 personelle müdahale ediliyor.

TEDBİR AMAÇLI TAHLİYELER YAPILIYOR

Yangın nedeniyle güvenlik amacıyla Eceabat Yolağzı ve Gelibolu Karainebeyli köyleri tahliye ediliyor. Bölgedeki müdahale çalışmaları aralıksız devam ederken, yangın durumunu kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediliyor. Hava görüntüleriyle yangının durumu takip ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kocaelispor-Samsunspor İlk Yarısı 0-0 Sona Erdi

Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor ile Samsunspor, ilk yarıyı golsüz tamamladı. Kocaelispor'dan Samet Yalçın, kırmızı kart gördü ve sahayı terketmek zorunda kaldı.
Haberler

Suriye’den Dönüş Yapanlar Artıyor

İçişleri Bakanlığı, son Suriye gelişmeleri nedeniyle Türkiye'den 411 bin 649 Suriyelinin geri döndüğünü ve 2016'dan bu yana toplamda 1 milyon 151 bin 652 gönüllü dönüş gerçekleştiğini bildirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.