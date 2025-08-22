Haberler

Çanakkale’de Yangın İçin Müdahale Yapılıyor

İHALE SEBEBİ BELİRSİZ

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Ilgardere köyü civarındaki bölgede henüz kesin bir sebeple çıkan alevler için ekipler seferber oldu. İhbar sonrası, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

MÜDAHALE SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Ekipler yangının söndürülmesi amacıyla mücadele ediyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gelibolu Ilgardere köyü kırsalında başlayan yangına 3 uçak, 3 helikopter ile havadan, 33 arazöz, 2 itfaiye, 3 dozer, 15 diğer araç ve 163 personel ile karadan müdahale edilmektedir.” şeklinde bilgi verdi.

ÖNEMLİ

Garbis Özatay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi foto muhabiri Garbis Özatay, Kadıköy'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Ailesi ve meslektaşları tarafından anıldı.
Murat Özdemir, Türk İş İnsanı

Murat Özdemir, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile evlenmesinin ardından dikkatleri üzerine çekti. İnternette en çok aranan sorular arasında kimliği ve yaşı yer alıyor.

Daha Fazlası!

