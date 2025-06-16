Çanakkale’de Yangın İçin Su Tankları

ANIZ YANGINLARINA KARŞI ÖNELEM ALINIYOR

Çanakkale’de hasat dönemi boyunca muhtemel anız yangınlarına karşı hazırlıklar titizlikle yapılıyor. Bu süreçte, biçerdöverlerin yanında su tanklarının da mevcut olması sağlanıyor. Çanakkale Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, muhtarlar ile üreticilerle iş birliği yaparak bu önlemleri hayata geçiriyor.

SAHADA 7/24 HAZIRLILIK

Çanakkale Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, “7 gün 24 saat sahadayız. Tarım Teşkilatı, Orman Teşkilatı, Muhtar ve Üreticilerimizle işbirliği içinde yangın çıkmaması için hasat dönemi boyunca biçerdöverler ile birlikte su tankları bulundurulması için azami gayret gösteriyoruz.” şeklinde açıklama yapıyor. Ayrıca, tüm biçerdöver ve balya makinelerinde en az iki yangın söndürme tüpü bulundurulması zorunluluğu bulunuyor. Bu tedbirler, olası yangınların önlenmesinde büyük bir önem arz ediyor.