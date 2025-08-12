Haberler

Çanakkale’de Yangın Kontrol Altına Alındı

ÇANAKKALE’DE YANGIN HIZLA YAYILDI

Çanakkale’de tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Alevler, dün saat 13.30 sıralarında Çanakkale’nin Kepez beldesinde ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı birçok ekip yönlendirildi.

EŞ ZAMANLI MÜDAHALE İLE KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ekiplerin havadan ve karadan yoğun şekilde yangına müdahale ettiğini belirtti. Yapılan bu etkili müdahale ile yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Çerkezköy’de Gasp İhbarı Yapıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir büfeyi soyan Bulgar uyruklu kişi, polisin müdahalesiyle yakalandı. Zanlının, tanınmamak için saçını kestirdiği belirtildi.
Kırıkkale’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Kırıkkale'de bir hastane çalışanı, doktor hesaplarını kullanarak 8 kişiye yeşil reçeteli uyuşturucu ilaç yazdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Evinden uyuşturucu aparatı ve madde bulundu.

