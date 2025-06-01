Çanakkale’de Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen yangın, makilik alanda çıktı ve söndürüldü. Ayvacık’ın Paşaköy köyü civarındaki zeytinlik ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden yangın başladı.

Etkili MÜDAHALE İLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Rüzgarın çok etkili olduğu yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ciddi bir şekilde müdahalede bulundu. Havadan 1 helikopterle, karadan ise 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 ilk müdahale aracı ile yangına müdahale gerçekleştirildi. Ekiplerin etkili müdahaleleri sayesinde yangın kısa bir zaman diliminde söndürüldü. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları hala devam ediyor.

ALANDAKİ ZARAR GÖRÜYOR

Yangında toplamda 1,5 hektar alanın zarar gördüğü bilgisi öğrenildi.