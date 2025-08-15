Çanakkale’de Yangın Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Bayramiç ilçesi Üzümlü Köyü civarındaki ormanlık alanda, gece saat 00.29 sularında yangın patlak verdi.

MÜDAHALE İÇİN ÇOK SAYIDA EKİP GÖREVLENDİRİLDİ

Yangına karadan 24 arazöz, 6 dozer, 3 su tankeri, 1 itfaiye aracı ve 3 farklı araç ile toplamda 172 personel müdahele etti. Çanakkale Valiliği, yangının büyük ölçüde kontrol alınarak soğutma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, “Bayramiç ilçesi, Üzümlü Köyü mevkiinde meydana gelen orman yangını, büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, Soğutma çalışmaları devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.