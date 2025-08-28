Çanakkale’de Yangın Kontrol Altına Alındı

ÇANAKKALE’DE YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Çanakkale’de orman dışı bir arazide meydana gelen yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Merkeze bağlı Kemel köyündeki orman dışı alanda, henüz kesin bir sebep belirlenemeyen bir yangın başladı. Dumanların havada yükselmesi sonrası, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

HIZLI MÜDAHALEYLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekipler, rüzgarın etkili olduğu alanlardaki yangının ormanlık alanlara yayılmadan söndürülmesi için yoğun bir çalışma yürüttü. Havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının etkisiyle, bölgedeki bazı tarımsal alanların hasar gördüğü bildirildi. Ekiplerin bölgedeki soğutma faaliyetleri ise halen devam ediyor.