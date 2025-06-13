Çanakkale’de Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKTIĞI BELDE VE ZAMAN DİLİMİ

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde bir tarım arazisinde yangın meydana geldi. Yangın, Mahmudiye köyü civarında saat 15.30 sularında başladı. Rüzgar sebebiyle ateş hızla geniş bir alana yayıldı.

Yangınla ilgili ihbarın yapılmasının ardından bölgeye yoğun bir müdahale gerçekleştirildi. Dört uçak, bir helikopter, iki ilk müdahale aracı, toplam on iki su ikmal aracı ve arazöz, iki dozer, iki treyler ve iki belediye itfaiyesiyle birlikte toplam 90 personel olay yerine sevk edildi. Hızla gerçekleştirilen havadan ve karadan müdahaleyle yangın, saat 16.30 sularında kontrol altına alındı.

Yangının sonucunda yaklaşık 4,2 hektarlık tarım arazisi zarar gördü. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları hala devam ediyor.