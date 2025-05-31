Çanakkale’de Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ BAŞLANGICI VE SEBEBİ

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyümeye başladı. Yangın, öğleden sonra saat 15.00 sıralarında, Gülpınar köyü çevresindeki otluk alanda ortaya çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, yerleşim alanlarının tehlikeye girmesine neden olarak derhal müdahaleyi gerektirdi.

EKSİK MÜDAHALEYE YETİŞİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yönlendirildi. Yangına müdahale için 1 helikopter, 3 arazöz ve birçok personel görevlendirildi. Hızla yapılan müdahaleler sonucunda yangın, ekiplerin havadan ve karadan etkin çalışması ile yerleşim alanlarına ulaşmadan, saat 16.30 civarında kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, yangının tekrar alevlenmemesi için önlemler alıyor ve durumu yakından takip ediyor.