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Çanakkale’de Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKTIĞI ALAN VE MÜDAHALE

Çanakkale’nin Çan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hem karadan hem de havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, saat 12.00 civarında Çan ilçesi Bahadırlı köyü yakınlarında meydana geldi ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

MÜDAHALE İÇİN SEVK EDİLEN EKİPLER

Yangın ihbarı üzerine anında bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri gönderildi. Yangına, havadan 4 uçak ve 2 helikopterle, karadan ise birçok arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Şu an bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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