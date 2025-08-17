Haberler

Çanakkale’de Yangın Nedeniyle Köyler Açıldı

YANGINDAN ETKİLENEN KÖYLERİN GİRİŞLERİ AÇILDI

Çanakkale’de orman yangını sebebiyle tahliye edilen 7 köye yeniden girişler sağlandı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, evlerine dönen vatandaşlarla bir araya geldi. Dün saat 16.28’de Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur ve Cumalı köyleri çevresinde meydana gelen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE SONRASI GİRİŞLER AÇILDI

Tedbir amacıyla tahliye edilen Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy, Beşyol ve Gelibolu ilçesine ait Karainebeyli ile Ilgadere köylerine yapılan son incelemeler sonucunda girişlerin tekrar açıldığı bildirildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, geri dönen vatandaşları ziyaret etti. Vali Toraman, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra yangın söndürme çalışmalarında görev alan ekipler için de teşekkürlerini sundu.

