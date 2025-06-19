Çanakkale’de Yangın Nedeniyle Şüpheli Belirlendi

ÇAN’DA TARIM ARAZİSİ YANGINI

Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen tarım arazisi yangınıyla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yangın, dün saat 12.00 civarında Bahadırlı köyü yakınlarındaki tarım alanında ortaya çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

HAVA VE KARADAN MÜDAHALE

Yangını kontrol altına almak için 4 uçak ve 2 helikopter havadan, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve personelle karadan müdahale gerçekleştirildi. Yaklaşık 1.5 saatte söndürülen yangında, 600 dönüm ekili tarım arazisi zarar gördü. Jandarma ekipleri yangının sebebini araştırarak olaya neden olan şüpheliyi belirledi ve hakkında adli işlem başlattı.