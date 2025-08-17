Çanakkale’de Yangın, Traktör Devrildi

YANGIN ÇIKTIĞINDA TARTIŞMASIZ BİR MÜDAHALE YAŞANDI

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Kocaçeşme köyünde gerçekleşen yangına yanıt verirken bir köylü traktörüyle şarampole devrildi. Alınan bilgilere göre, tarlada başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, köydeki evleri tehdit etmeye başladı. Yangının kontrol altına alınması için Orman İşletme ve Keşan itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi. Köylüler de kendi traktörleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

KAZA YAŞANDI, YARALANMA OLMADI

Yangınla mücadele için yardıma giden köy sakinlerinden Mesut Çakal, traktörüyle gece karanlığında şarampole devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan Çakal, “Üzüntüm, yardım edemedim.” diyerek hislerini ifade etti. Yangına müdahale çalışmaları ise hem ekipler hem de köylüler tarafından devam ediyor.