Haberler

Çanakkale’de Yangın, Traktör Devrildi

YANGIN ÇIKTIĞINDA TARTIŞMASIZ BİR MÜDAHALE YAŞANDI

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Kocaçeşme köyünde gerçekleşen yangına yanıt verirken bir köylü traktörüyle şarampole devrildi. Alınan bilgilere göre, tarlada başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, köydeki evleri tehdit etmeye başladı. Yangının kontrol altına alınması için Orman İşletme ve Keşan itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi. Köylüler de kendi traktörleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

KAZA YAŞANDI, YARALANMA OLMADI

Yangınla mücadele için yardıma giden köy sakinlerinden Mesut Çakal, traktörüyle gece karanlığında şarampole devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan Çakal, “Üzüntüm, yardım edemedim.” diyerek hislerini ifade etti. Yangına müdahale çalışmaları ise hem ekipler hem de köylüler tarafından devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bucak’ta Otobüs Ve Araç Çarpıştı

Bucak'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ve iki yolcu yaralanırken, Berru D.'nin durumu ağır.
Haberler

Erzurum’da Aşık Sümmani Anma Etkinliği Yapıldı

2025 Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti etkinlikleri çerçevesinde Narman'da gerçekleştirilen 'Ablaktaşı Aşıklar Buluşması', Aşık Sümmani'yi anmak için düzenlendi. Vali Mustafa Çiftçi de katıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.