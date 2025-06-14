Çanakkale’de Yangınla Mücadele Devam Ediyor

YANGIN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi civarındaki tarım arazisinde yangın yaşanıyor. Çamköy çevresindeki tarım arazisinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangını gören çevre sakinleri, durumu hemen ilgili birimlere bildirdi.
EKİPLER GÖREVDE
Bölgeye yangın söndürme çalışmaları için itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangının ormanlık alanlara sıçramaması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.