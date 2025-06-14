Haberler

Çanakkale’de Yangınla Mücadele Devam Ediyor

YANGIN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi civarındaki tarım arazisinde yangın yaşanıyor. Çamköy çevresindeki tarım arazisinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangını gören çevre sakinleri, durumu hemen ilgili birimlere bildirdi.

EKİPLER GÖREVDE

Bölgeye yangın söndürme çalışmaları için itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangının ormanlık alanlara sıçramaması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İzmir’de Otluk Yangını Kontrol Altına Alındı

Kemalpaşa'da meydana gelen otluk yangını, rüzgar nedeniyle yayıldı fakat itfaiye ekipleri bir saat içinde kontrol altına aldı. Yangının sebebi araştırılıyor.
Haberler

Tarsus’ta Bıçaklı Kavga, Bir Ölü

Tarsus'ta bir işhanında meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi öldü, iki polis dahil altı kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.