Çanakkale’de Yangınla Mücadelede Kızılay Desteği

SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE YAŞANAN ORMAN YANGINLARI

Çanakkale’de son bir haftada meydana gelen geniş çaplı orman yangınlarında Kızılay ekipleri, yangın söndürme çalışmalarında görev alan personele ve yangından etkilenen vatandaşlara kumanya, su ve ayran desteği sağladı. Yangınlar, ekiplerin havadan gerçekleştirdiği yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı. Çanakkale Kızılay ekipleri, yangının devam ettiği bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak amacıyla gerekli yardımları aktardı.

KIZILAY’IN DESTEK FAALİYETLERİ

Türk Kızılay Çanakkale İl Yöneticisi Adem Yılmaz, 2013’te uygulamaya konulan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde afet bölgelerindeki beslenme ihtiyaçlarının Kızılay tarafından karşılandığını belirterek, “Türk Kızılay Çanakkale İl Başkanlığı olarak Denizgöründü’de çıkan yangına müdahale eden ekiplerimize her zaman olduğu gibi iaşe yardımına devam etmekteyiz. Ekiplerimiz can siperhane sahadalar. Çanakkale halkının destekleriyle ve devletimizin var gücüyle birlikte kimseyi mağdur bırakmamak adına saha çalışmalarımız sürüyor” dedi. Yılmaz, yangın sırasında sahada bulunan 22 gönüllü ve 5 personelle, ekiplerin sandviç, ayran ve su dağıtımına devam ettiğini ifade etti.

KİMLERE YARDIM ULAŞTIRILIYOR?

Yılmaz, Kızılay’a yapılan yardımların afet bölgelerine daha koordineli bir şekilde ulaştığını vurgulayarak, “Çanakkale’de yaşanan günlerde güzel bir yardımlaşma örneği sergilendi. Kızılay, sahada ne yapmak gerektiğini iyi bilen ve yardımları hızlı bir şekilde ulaştıran bir kurumdur” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Bizim de üzerimize düşen vazife neyse yapmaya devam ediyoruz” diyerek kurumlarının gerekli çalışmalara devam edeceğinin altını çizdi.

BÜYÜK BİR GÖNÜLLÜ KAPASİTESİ

Çanakkale Kızılay bünyesinde toplamda 2 bin 300 gönüllü ve 7 personel bulunduğunu belirten Adem Yılmaz, “Kırklareli il merkezine bağlıyız. Orada ihtiyaç duyduğumuzda destek talep ediyoruz. Bugün sahada 17 gönüllü ile birlikte 3 personelimiz görev yapıyor” dedi. 72 gönüllülerinin de afet sırasında sahada aktif olarak yer aldığını ekledi.

ZOR ŞARTLARDA GÖREVDE

Kızılay personeli, zor koşullara aldırış etmeden çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. “5 tane öncü aracımız var, bu araçlarla ikram aracımızın ulaşamadığı noktalara giderek kumanya, su ve ayran dağıtıyoruz” diyen ekip, limonata ve soda gibi meşrubatların da temin edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Ekip, tüm bu hizmetleri sürdürebilmek için sürekli olarak sahada denetim yapıyor.