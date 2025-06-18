Çanakkale’de Yangınlar Kontrol Altına Alındı

İKİ AYRI YANGIN DENETİM ALTINA ALINDI

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, iki farklı buğday tarlasında yangın olayları meydana geldi. İlk olarak, Cevizli Köyü’ndeki bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın başladı. Yangına müdahalede bulunan Gelibolu İtfaiyesi ve orman itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı.

KANATLI HAYVAN YANGINA NEDEN OLDU

Farklı bir buğday tarlasında ise, bir kuşun elektrik tellerine çarparak yangına neden olduğu düşünülüyor. Bu yangında da Gelibolu İtfaiyesi ve orman itfaiye ekipleri, yanı sıra iki yangın helikopterinin de katılımıyla yangını kısa sürede söndürdü.