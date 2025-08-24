Çanakkale’de Yat Yarışları İcra Edildi

CUMHURBAŞKANLIĞI YAT YARIŞLARI ÇANAKKALE’DE GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanlığı 6’ncı Uluslararası Yat Yarışları’nın üçüncü etabı olan Çanakkale Zafer Kupası, Çanakkale Boğazı’nda gerçekleşti. Bu etkinlik, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Kültür ile Turizm Bakanlığı ve Gençlik ile Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı iş birliği ile İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlendi. Yarışın başlangıcı öncesi konuşan Ekrem Yemlihaoğlu, Çanakkale’de ilk kez bir yat yarışı tertiplendiğini ifade etti. Yemlihaoğlu, “İstanbul’dan hareket eden 250’nin üzerinde sporcu dün Çanakkale’ye vardı. Bugün de ülkemizin en güzide, en nadide şehirlerinden Çanakkale’de, Çanakkale Boğazı’nda bir yarış icra edecekler” dedi.

Çanakkale’de profesyonel sporcuların yer aldığını belirten İsmail Kaşdemir, “Çanakkale Boğazı’ndaki görsel güzellik, tarihten gelen o güzelliğe daha da anlam katacak. Biz de Çanakkaleliler olarak çok mutluyuz. Çünkü cumhurbaşkanlığı gibi uluslararası yat yarışları alanında prestijli bir etkinliğin Çanakkale’de yapılıyor olması bizlere daha da mutlu etti. Bugün Çanakkaleliler kordondan baktıklarında Çanakkale Boğazı’nı daha güzel görecekler. Amacımız, Çanakkalelileri denizle daha yakınlaştırmak. Özellikle gençlerin ve çocukların denize olan ilgisinin artması çok anlamlı olacak. Bu tip organizasyonlar, Çanakkale’yi tanıtma anlamında hem Türkiye’de hem dünyada daha bilinir hale getiriyor. O yüzden çok mutluyuz, heyecanlıyız. Tarihi, özel günlerimizden birini yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

ÇANAKKALE’NİN TARİHİ ÖNEMİ

Çanakkale’nin deniz coğrafyasının ehemmiyetine vurgu yapan Vali Ömer Toraman, “Boğazıyla, yarımadasıyla, anakarasıyla özel bir deniz coğrafyası barındırıyoruz. Çanakkale, Türk denizciliğinin ana karargahı olmuş. Osmanlı donanması burada konuşlanmış ve ilk tersaneler burada inşa edilmiştir. Ayrıca, büyük bir deniz zaferinin kazanıldığı topraklar da burası. Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi’nde büyük bir zafer kazanıldığı yer olarak tarihi bir öneme sahiptir. Dolayısıyla Çanakkale Zafer Kupası yat yarışlarının burada gerçekleşmesi bizim için sevindirici ve gurur verici” diye belirtti.

Konuşmalardan sonra Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve beraberindekiler, yarışmanın startını verdi. 23 yelkenli ve 230 sporcu, kıyasıya bir mücadeleye girdiği yat yarışı, Çanakkale Marina’dan başladı ve renkli görüntülere sahne olan bu etkinlik, Yeni Kordon’da sona erdi. Yarışta kazananlara ödüllerinin saat 20.30’da düzenlenecek törenle verileceği bildirildi.