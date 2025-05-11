Çanakkale’de Yük Denetimleri Yapıldı

DENETİMLERİN KAPSAMI

Çanakkale’de 2024 Ocak ile 2025 Mayıs tarihleri arasında emniyet ekipleri, toplam 115 bin 105 yük taşıyan araçta yükleme uygunluğuna yönelik denetimler gerçekleştirdi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, merkez ve bağlı Ayvacık, Biga ve Gelibolu İstasyon Amirlikleri ekipleri tarafından bu denetimler yapıldı. “Yük Taşıyan Araçlarda Yükleme Uygunluğu Denetimi” çerçevesinde yapılan özel denetimlerde, araçların yükleme standartlarına uygunlukları kontrol edildi.

CEZALARIN MİKTARI

Denetimlerin sonucunda, Karayolları Trafik Kanunu’nun 65’inci maddesi doğrultusunda, “karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak, ağırlık ve boyutları bakımından uygunsuz taşıma yapmak, gabari dışı yük yüklemek, yükü karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak şekilde yüklemek, azami yüklü ağırlığı aşarak tonajlı yüklemek” gibi suçlardan dolayı, 506 araca toplam 6 milyon 326 bin 929 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca, denetimlerde karşılaşılan diğer ihlallerde ise yük taşıyan araçlara 39 bin 642 adet cezai işlem yapılarak toplam 141 milyon 859 bin 652 TL para cezası kesildi.