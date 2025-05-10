Çanakkale’de Zincirleme Kaza: 6 Ölü

ÇANAKKALE’DE ZİNCİRLEME KAZA İLE İLGİLİ DETAYLAR

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, yolcu otobüsü, kamyon ve otomobil bir araya geldi. İlk belirlemelere göre bu elim olayda 6 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 13.00 sularında Çanakkale – Ezine kara yolunda gerçekleşti.

KAZANIN SEBEPLERİ VE OLAY YERİNE MÜDAHALE

Truva Turizme ait olan bir yolcu otobüsü, yolda ilerleyen bir tomruk yüklü kamyon ve bir otomobilin karıştığı bu kaza sonrası olay yeri adeta savaş alanını andırdı. Kazaya ilk müdahaleyi yapmak üzere polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

KAZADA YAŞANAN KAYIPLAR VE YARALILAR

Tomrukların kamyonun kasasından yola döküldüğü bu zincirleme kazada, 6 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi verildi. Bunun yanı sıra çok sayıda yaralının bulunduğu belirtiliyor. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı.