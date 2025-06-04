Çanakkale’de Zincirleme Kaza Meydana Geldi

KAZA ANINDA ÜÇ OTOMOBİL BİRBİRİNE ÇARPTI

Çanakkale’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kaza saat 19.30 sıralarında Çanakkale- İzmir karayolu üzerinde gerçekleşti. İzmir yönünde seyreden 34 KGN 65 plakalı otomobilin sürücüsü A.Y., henüz belirlenemeyen bir sebeple 17 AAE 635 plakalı aracın sürücüsü E.E. ile 59 AIA 003 plakalı otomobilin sürücüsü A.K.’ya çarptı.

KAZA SONRASI ACİL YARDIM KASERİ

Çarpmanın etkisiyle iki otomobil savruldu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yaralılar arasında yer alan A.Y., M.Y., A.K., S.K. ve 4 yaşındaki A.K., yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan A.K. adlı çocuğun durumunun ağır olduğu bilgisi alındı. Polis kazanın nedenine dair inceleme başlattı.