Çanakkale’de Zincirleme Kaza Oldu, 5 Yaralı

KAZADA YARALANANLAR VE OLAYIN DETAYLARI

Çanakkale’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 3 araç birbirine çarptı ve bu kazada 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Çanakkale’den Ezine yönüne doğru seyahat eden A.Y’nin kullandığı 34 KGN 65 plakalı otomobil, nedenini henüz bilinmeyen bir sebeple, Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde aynı yönde ilerleyen A.K’nin sürücülüğündeki 59 AIA 003 ve E.E’nin kullandığı 17 AAE 635 plakalı otomobillere çarptı.

OLAYA MÜDAHALE VE YARALILARIN DURUMU

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralananların arasında 34 KGN 65 plakalı aracın sürücüsü A.Y., yolcu M.Y. ve diğer aracın sürücüsü A.K. ile beraberindeki yolcular S.K. ve A.K. bulunuyor. Kaza anında araçtan fırladığı belirlenen 4 yaşındaki A.K’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.