Çanakkale’deki Antik Liman, Kalpli Göl

ANTİK LİMANIN DOĞAL DÖNÜŞÜMÜ

Çanakkale’nin Ezine ilçesindeki Dalyan köyünde yer alan Alexandria Troas Antik Kenti’nin 2000 yıllık iç limanı, zaman geçtikçe denizle olan bağlantısını kaybedince, doğa şartlarının etkisiyle kalp şekli almış durumda. İçindeki tuzlu su, yılın belirli dönemlerinde pembe bir renge dönüşerek, bu bölgedeki kalp şeklindeki doğal oluşumu ortaya çıkarıyor. Son günlerde, kalpli göl yeniden pembe rengini kazanmaya başladı.

KALPLİ GÖLÜN TURİZMİ DESTEKLEYEN ETKİSİ

Kalpli Göl, dikkat çeken kalp şekli ve pembeliği ile dron görüntüleriyle belirgin hale geliyor. Alexandria Troas Antik Kenti, tarih boyunca ticaret merkezi olma işlevini sürdürmüş olan bu iç limanı, günümüzde kalpli pembe göl olarak turizm açısından bir katkı sağlıyor. Antik kentin iç limanı zamanla bir göle dönmüş durumda, dış liman ile bağlantısı kesildiği için sadece bu tarz bir görüntü oluşmuş.

Yükselen sıcaklıklar ve tuzluluğun artması, ‘dunaliella salina’ adlı mikroskobik bitki türünün aşırı çoğalmasına neden oluyor. Bu duruma bağlı olarak, göldeki su pembe ve kırmızı tonlarına bürünüyor ve bu da göle özgün bir görünüm kazandırıyor. Doğal şartlar sonucu suyun çekilmesi, gölün kalp şeklini almasına yardımcı oldu. Yılda belli dönemlerde pembe renk alan bu antik liman, dünya üzerinde bilinen pembe renge sahip sekiz gölden birisi olarak dikkat çekiyor.

SOSYAL MEDYA İLE ARTAN POPÜLERLİK

Ziyaretçiler, kalpleri andıran bu doğal güzelliği fotoğraflayıp sosyal medya üzerinden paylaştıkça, kalpli gölün popülaritesi artıyor. Bugünlerde, bu göl yeniden pembeye bürünmüş durumda ve havadan görüntülendiğinde oldukça etkileyici bir manzara sunuyor.