Çanakkale’deki Kanlısırt Emirleri Açıklandı

GÜN YÜZÜNE ÇIKAN EMİR

Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kanlısırt bölgesinin Türk topraklarında kalması için Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir gün ışığına çıktı. Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda 24-25 Nisan tarihli kara muharebeleri sırasında bu emir, Mayıs ayındaki muharebelerde dikkat çekti. Kanlısırt bölgesinin savunması için 15. Alay Komutanı İbrahim Şükrü ve 47. Alay Komutanı Ahmet Tevfik Bey’in şehit olduğu biliniyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Mustafa Kemal, Çanakkale’de okyanusun üstünde yankılanan bir tarih yazmış ve bu ruhla birlikte Samsun’dan başlattığı yolculuk Cumhuriyet’le taçlanmıştır” açıklamasında bulundu.

ÇANAKKALE RUHUNU YAŞATMAK

Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nin envanterinde yer alan belgeler, döneme ait özel arşivlerle zenginleştirildi. Bu belgeler arasında, Atatürk’ün 110 yıl önce verdiği emirlerden oluşan bir kitabın bulunduğu ifade ediliyor. “Çanakkale 1915 Belgeleri Işığında Mustafa Kemal Atatürk ve 19. Tümen” isimli eser, 130 emir içeriyor ve bunlardan 97’sinin Atatürk’e ait olduğu ortaya konuyor. Emirler incelendiğinde, 19’uncu Fırka Kumandanı Atatürk’ün savaşı dikkatle takip ederek durumları değerlendirdiği gözlemleniyor.

ÇANAKKALE SAVAŞLARINA YENİ BİR ANLAYIŞ

Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Çanakkale Kara Muharebeleri’nin 110’uncu yılı kapsamında, Tarihi Alan Başkanlığı olarak muharebelerin detaylarını gözler önüne seriyoruz. Ekiplerimiz arşivlerde, savaşın seyrini etkileyen emirleri araştırarak bunları hem kitaplaştırıyor hem de dijital ortama aktarıyor” dedi. Ayrıca, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği emirler, dijital ortamda ve bugünkü Türkçeye çevrilmiş olarak bulunabiliyor. Bu sayede, Çanakkale ruhu, fedakarlık ve vatan sevgisi geleceğe taşınıyor” şeklinde konuştu.

TARİHSEL BELGELERİN GÜN YÜZÜNE ÇIKMASI

Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale’ye dair bilgileri gün yüzüne çıkarmayı sürdürüyor. Başkan Kaşdemir, “Çanakkale’yi geçilmez kılan emirleri yeniden değerlendirip, bunları milletimizin hizmetine sunmak için çalışıyoruz. Şu an birinci cildimiz yayınlandı ve bu dijital ortamda herkesin erişimine açık” ifadelerini kullandı. Çanakkale ruhunun her geçen gün daha fazla ortaya çıktığını belirten Kaşdemir, “Bu ruha sahip çıkmak ve kahramanlıkların geleceğe aktarılması bizim görevimiz” diyerek, çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Sonuç olarak, Çanakkale’de Türk milletinin gösterdiği kahramanlık ve fedakarlık, gelecekte de yaşatılmaya devam edilecek.