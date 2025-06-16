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Çanakkale’deki Kaza: Beş Yaralı Var

ÇARPŞMA SONUCUNDA YARALANANLAR BULUNUYOR

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Olay, Lapseki’de seyir halinde bulunan İsmail A. (30) idaresindeki 34 HSH 212 plakalı otomobilin, karşı yönden gelen Faruk U. (27) tarafından kullanılan 17 AGV 484 plakalı otomobil ile Yeniceköy ile Subaşı köyleri arasındaki yolda çarpışmasıyla gerçekleşti.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Çarpışmada ağır yaralanan sürücü İsmail A., Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne, araçta bulunan İ.Ş, İ.B ve H.S. ile diğer aracın sürücüsü Faruk U. ise Lapseki Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisine başlandı.

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