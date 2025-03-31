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Çanakkale’deki Kazada 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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TRAFTIK KAZASI MEYDANA GELDİ

Çanakkale’de saat 01.00 sıralarında Ezine-Bayramiç Karayolu üzerinde bir trafik kazası gerçekleşti. Orhan Arslan’ın kullandığı otomobil ile Rıdvan Zeybekoğlu’nun kullandığı otomobil, nedeninin henüz belirlenemediği bir şekilde kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle bölge adeta savaş alanına döndü. Çarpışmanın şiddeti yüzünden her iki aracın ön tarafları tamamen parçalanırken, otomobil parçaları yola saçıldı.

OLAY YERİNDE ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobildeki sürücü Orhan Arslan, yolcu Yasemin Arslan ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü Rıdvan Zeybekoğlu ise yaralandı. Zeybekoğlu, olay yerine gelen ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

CENAZELER HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza yerindeki araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Tek taraflı olarak sağlanan ulaşım, yapılan çalışmalarla birlikte Ezine-Bayramiç Karayolu’nun çift yönlü tekrar açılmasıyla sağlandı.

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