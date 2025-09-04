Çanakkale’deki Müzeyyen Aslan Ustalık Aldı

KARAGÖZ SANATINA USTALIK TAÇLANDIRMASI

Çanakkale’de yaşayan kukla ve karagöz sanatçısı Müzeyyen Aslan, ustası Mehmet Tahir İkiler tarafından yapılan geleneksel sahne sanatlarının diploması olan peştamal kuşanma töreniyle ustalık makamına yükseldi. Tiyatro kariyerine 16 yaşında Başkent Tiyatrosu’nda başlayan Aslan’ın yolu, 2005 yılında aynı tiyatro çatısı altında Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras sanatçısı ipli kukla ustası Mehmet Tahir İkiler ve karagöz ustası İshak 2. Tekgül ile kesişti. Bu iki ustanın yanı sıra dönemin tanınmış kukla sanatçısı “Kaptan Amca” olarak bilinen Selim Başeğmez’den mesleğin inceliklerini öğrenen Aslan, hayal perdesinde 15 yıl çıraklık yaptı. Evlenip çocuk sahibi olduktan sonra mesleğine 10 yıl ara veren Aslan, 4 yıl önce yerleştiği Çanakkale’de tanıştığı Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Nazım Öney Olcaytu ile geleneksel Türk tiyatrosunu yaşatmak için “Karagöz’ün Kukla Atölyesi” projesini hayata geçirdi. Uzun yıllar verdiği emeklerin karşılığı olarak kısa süre önce “Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras” sanatçısı unvanını aldı.

USTALIK NİŞANESİ DUALARLA KUŞATILDI

İpli kukla ustası İkiler, gösteri sunmak üzere geldiği Çanakkale Kültür Yolu Festivali’nde çırağı Müzeyyen Aslan’a ustalık nişanesi olan peştamalı dualarla kuşandırdı. Karagöz sanatçısı Aslan, minik izleyicilere yaptığı kısa gösterinin ardından karagöz ve ortaoyunu gibi geleneksel sanatlarda ustalık makamına yükselmek için düzenlenen bu törende duygu dolu anlar yaşadı. Festivale katılan küçük yaştaki izleyiciler ve aileleri, geleneksel töreni ilgiyle izledi.

GELENEĞİ SÜRDÜRME HEDEFİ

Tören sonrası İkiler, yıllar önce başlayan bu maceranın burada noktalanmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Kültür Yolu Festivali’ne konuk olduğunu belirten İkiler, “Boynuz kulağı geçer derler ya böyle bir şey. Ustanın takibi, usta değil, ustanın bir üstü olması lazım. O benden de güzel şeyler yapacak. Bir bayan olarak her şeyden önce Karagöz ve Hacivat’a gölgede can veriyor, o yüzden çok mutluyum.” diye konuştu. İkiler, bugüne kadar 23 öğrencisine peştamal kuşandırdığını belirterek, “Ben de 1993 yılında Hadi Poyrazoğlu ustamdan aldım. Ondan sonra bunu bana başka ustalar yetiştirmek için emanet etti. Bu bir ritüeldir, ahilik geleneğinden geliyor. Ustama da 1900’lü yılların başında ustası tarafından kuşandırılmış. Bu geleneği karagözcüler, kuklacılar ve meddah sanatçıları arasında sürdürmeye çalışıyorum.” şeklinde sözlerine devam etti.

ÜST SEVİYEYE YÜKSELMEK MUTLULUK VERİYOR

Türkiye’deki az sayıdaki kadın karagöz ustalarından biri olan Aslan, 16 yaşındayken ustaları İkiler ile İshak 2. Tekgül’ün kapısını çaldığını, Çanakkale’de de Nazım Öney Olcaytu ile çalıştığını belirterek, “Çok uzun bir yol kat ettim. Kadın olarak çok da zorlandım. Bir kadın olarak bu seviyeye gelmek benim için mutluluk ve huzur verici. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ‘Somut Olmayan Kültürel Miras’ sanatçısı unvanını aldım ama ustadan peştamal kuşanmak ve bu geleneği sürdürebilmek çok daha önemli ve kıymetli benim için. Ben de çırak olarak kızımı yetiştiriyorum. Belki ben de ileride peştamal kuşandırırım. Kendimizi daha fazla geliştirmemiz gerekiyor. Amacım, bu geleneği sonuna kadar sürdürmek. Ömrümü adamıştım buna, adamaya da devam edeceğim.” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.