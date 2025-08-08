Çanakkale’deki Orman Yangınları Kontrol Altında

ÇANAKKALE’DE YANGINLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’de çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak 4 şüphelinin gözaltına alındığını belirtiyor. Yangınlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Merkezdeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Tedbiren arkadaşlarımız soğutmaya devam edecekler ama maalesef Bayramiç ilçesinde, yer yer ormanların olduğu alanlarda ve zirai alanlarda alevlenmeler devam ediyor. Gece boyunca gerekli söndürme ve soğutma çalışmaları devam edecek” diyor. Yumaklı, bu bilgileri Dardanos Yangın Yönetim Merkezi’nde yaptığı açıklamada dile getirdi. Yanında Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci var.

İLK YANGININ ZAMANLAMASI VE ETKİLERİ

Bakan Yumaklı, bu riskli dönemin ilk gününde Çanakkale’de 2 yangın çıktığını ifade ediyor. İlk yangının saat 13.20’de Çanakkale’nin merkez Sarıcaeli Mahallesi’nde orman dışı bir alanda başladığını, ardından şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla ormana yayıldığını anlatıyor. Yangın anında hava sıcaklığının 30 derece ve rüzgar hızının saatte 80 kilometre olduğunu belirtiyor. Yangın, yerleşim yerlerini tehdit ederken, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, Engelli Bakım Merkezi ve bir öğrenci yurdunun tedbiren boşaltıldığını aktarıyor. Toplamda 131 kişinin güvenli alana alındığını da belirtiyor. İtfaiye aracı alevlerin arasında kalmış, fakat herhangi bir yaralanma yaşanmamış.

ÇANAKKALE’DE İKİNCİ YANGININ GÜCÜ

Merkezden yalnızca 4 dakika sonra Bayramiç ilçesinde bir başka yangın ihbarı alındığını söylüyor. Bu yangının da orman dışı bir alanda başladığını ve sıcaklık ile rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü vurguluyor. Bu bölgede de sıcaklığın 30 derece, rüzgarın ise saatte 90 kilometre olarak ölçüldüğünü belirtiyor. Yangından etkilenen köylerdeki 654 kişinin güvenli alanlara alındığı bilgisini veriyor. Çanakkale’de, yangın başladığından bu yana Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin, hava ve kara araçları ile diğer kurumlarla birlikte mücadele ettiğini belirten Yumaklı, toplam 11 uçak, 9 helikopter ve 241 kara aracı ile yaklaşık 900 personelin yer aldığını ifade ediyor.

DUMANDAN ETKİLENENLER VE GÖZALTI Sayısı

Bakan Yumaklı, Çanakkale’deki yangınlarda 24 kişinin dumandan etkilendiğini ve sağlık kuruluşlarına başvurduğunu bildiriyor. “Herhangi bir hayatı tehlikeleri yok. Tedbiren 18 kişinin tedavisi devam ediyor” diyor. Ayrıca, yangınların çıkış sebepleri ile ilgili savcıların hemen harekete geçtiğini, 4 şüphelinin gözaltında olduğunu belirtmesini ekliyor.

TÜRKİYE GENELİNDE YANGIN DURUMU

Türkiye’deki orman yangınlarıyla ilgili genel bir değerlendirme yapan Yumaklı, “Ülkemizin genelinde, 26’sı orman dışında olmak üzere 44 yangınla mücadele ettik” diyor. Çanakkale’deki bu iki yangının dışında, büyüme potansiyeli olan 4 yangın daha olduğunu belirtiyor. Diğer yangınların kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade ediyor. Yüksek risk kategorisi sürecinin, Batı Karadeniz, Marmara, İç Ege gibi büyük alanlarda devam edeceğini vurguluyor.

YANGINLARIN KAYNAĞI VE VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Bakan Yumaklı, yangının sebeplerine dikkat çekiyor. Yangınların yüzde 96’sının insan kaynaklı olduğunu, sadece yüzde 4’ünün doğal sebeplerle meydana geldiğini söylüyor. “Bir kıvılcım, binlerce hektar alanı yok edebilir. Bu dünyada sadece biz yaşamıyoruz, diğer canlılarla topraklarımızı paylaşıyoruz” diye uyarıyor. Yangınların çıkmaması için tüm vatandaşların dikkatli olması gerektiğini, ateş yakmamaları gerekirse 112’ye bildirmelerini istiyor. “7’den 70’e bütün vatandaşlarımızın yeşil vatan için bir şeyler yapma ihtiyacını görüyoruz” diyerek dayanışmanın önemine dikkat çekiyor. Yangınları söndürme noktasında gereken her şeyi yaptıklarını, en önemlisinin yangınların önlenmesi olduğunu belirtiyor.