Çanakkale’deki Patlama Sonucu Semih Çetin

ÇANAKKALE’DE MEYDANA GELEN PATLAMA

Çanakkale’de Sağlık-1 Botu’nda meydana gelen patlamada ağır yaralanan Semih Çetin (23) yaşamını yitirdi. Olay, 12 Haziran günü saat 18.15 sıralarında Kumkale köyündeki Kumkale Balıkçı Barınağı’nda, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne ait olan botta gerçekleşti. Nedenleri henüz tespit edilemeyen patlama sonucunda sağlık çalışanı Ahmet Seçkin (34) hayatını kaybetti, babasına ait balıkçı teknesinin pervanesini değiştirmek için barınağa gelen kahvehane işletmecisi Semih Çetin ise ağır yaralandı.

SEMİH ÇETİN İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetin için yarın Kumkale köyünde bir cenaze töreni düzenleneceği bilgisi edinildi.