Haberler

Çanakkale’deki Patlama Sonucu Semih Çetin

ÇANAKKALE’DE MEYDANA GELEN PATLAMA

Çanakkale’de Sağlık-1 Botu’nda meydana gelen patlamada ağır yaralanan Semih Çetin (23) yaşamını yitirdi. Olay, 12 Haziran günü saat 18.15 sıralarında Kumkale köyündeki Kumkale Balıkçı Barınağı’nda, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne ait olan botta gerçekleşti. Nedenleri henüz tespit edilemeyen patlama sonucunda sağlık çalışanı Ahmet Seçkin (34) hayatını kaybetti, babasına ait balıkçı teknesinin pervanesini değiştirmek için barınağa gelen kahvehane işletmecisi Semih Çetin ise ağır yaralandı.

SEMİH ÇETİN İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetin için yarın Kumkale köyünde bir cenaze töreni düzenleneceği bilgisi edinildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul’da Elektrik Kesintisi Olacak

İstanbul'da 18 Haziran'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik ve Sultangazi ilçelerinde gün boyu elektrik kesintileri yaşanacak. Kesinti detayları açıklandı.
Haberler

Bağcılar Elektrik Kesintisi Listesi Yayınlandı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 18 Haziran'da elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti gün boyunca devam edecek; detaylar ve bitiş saati merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.