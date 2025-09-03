Çanakkale’deki Savaşan İHA Yarışması Devam Ediyor

ÇANAKKALE’DE DEVAM EDEN TEKNOFEST

Çanakkale’de 7 Eylül’e kadar sürecek olan TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, Gökçeada Havalimanı’nda devam ediyor. Yarışmanın 8’inci gününde, geçen yılki etkinlikte sıralamada ilk 5 içinde yer alan takımların katıldığı “Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması”nın teknik kontrol süreçleri başarıyla tamamlandı.

REKABETİN ARTIRILMASI AMAÇLANIYOR

Önceki yılın en başarılı ekiplerini bir araya getiren bu yarışma, daha gelişmiş bir rekabet ortamı oluşturmayı ve teknik yeterlilikleri yüksek takımlar arasında gerçek zamanlı otonom mücadele senaryolarının test edilmesini hedefliyor. Yarışmada, hedef imha görevi çerçevesinde büyük ödülü kazanabilmek için katılımcılardan otonom kalkış, otonom sürü uçuşu ve otonom imha görevlerini gerçekleştirmeleri bekleniyor.

BÜYÜK ÖDÜL BELİRLENDİ

Hedef uçağın tespit edilerek havada bulunan sürü İHA sistemleri ile fiziksel olarak vurulmasının beklendiği “Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması”nın birincisi 2 milyon 500 bin lira ile ödüllendirilecek. Yarışmanın müsabaka bölümü ise yarın Gökçeada Havalimanı’nda başlayacak.