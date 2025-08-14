Haberler

Çanakkale’deki Yangın 24 Saat Sürdü

YANGININ BAŞLANGICI VE TERCİHİ ARAZİLER

Çanakkale’nin Kepez beldesindeki tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana da sıçradı ve tam olarak 24 saat sürdü. 11 Ağustos günü saat 13.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Yangının kontrol altına alınma süreci ise 13 Ağustos’ta 14.25 sıralarında tamamlandı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLER VE ETKİLERİ

Bölgede devam eden soğutma çalışmaları ile birlikte, yangın sonrası oluşan tahribat, dron ile havadan görüntülendi. Yanmış ormanların durumu, havadan yapılan görüntüleme ile net bir şekilde gözler önüne serildi. Bu olağanüstü durum, çevreye olan etkilerini büyük ölçüde belirgin hale getiriyor.

