Çanakkale Derneği’nden Sergi Açılışı Gerçekleşti

ETKİNLİK AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

Çanakkale Kırkyama ve El Sanatları Derneği, 10’uncu kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde hazırladığı “Bir İlmek Bin Emek” isimli kırkyama sergisini açtı. Etkinlik, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası’ndaki Troia Sergi Salonu’nda düzenlendi. Açılış töreninde konuşan Çanakkale Kırkyama ve El Sanatları Derneği Başkanı İlkay Özyörük, serginin önemine vurgu yaptıktan sonra kurdele kesimi gerçekleştirildi.

SERGİDE SANATLA BULUŞAN ESERLER

Sergide, dernek üyesi 25 sanatçının el emeği ile hazırlanmış toplam 88 eser sergileniyor. Eserler arasında 20 farklı yorgan, 31 küçük örtü, 30 çanta ve 7 camlı pano yer alıyor. Bu eserler, geleneksel sanatın yaşatılması adına büyük bir anlam taşıyor. Sergi, sanatseverler tarafından 18 Haziran’a kadar ziyaret edilebiliyor.