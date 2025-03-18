Çanakkale Destanı’nı Anlatan Kitap Yayımlandı

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 110. YILI KİTABI YAYINLANDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünü anmak amacıyla, Çanakkale Muharebeleri üzerine belge ve arşiv kayıtlarını içeren “110. Yılında Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı” adlı bir kitap yayınladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdim yazısını yazdığı bu eser, Türk tarihindeki önemli dönüm noktalarından birincisi olan Çanakkale Zaferi’ni detaylı ve görsel bir anlatımla kaydediyor. Kitap, Çanakkale Savaşı’nın hazırlık sürecinden zafere, Türk ve uluslararası basındaki yansımalarından kahramanlık hikayelerine kadar pek çok konuyu ele alıyor. Eser, döneme ait resmi belgeler, arşiv kayıtları ve fotoğraflar ile zenginleştirilmiş bir içerik sunarak, Çanakkale cephesindeki kahramanlıkları ve mücadele ruhunu gözler önüne seriyor. Çanakkale Zaferi’nin anısını yaşatmak ve bu zaferi gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak amacıyla hazırlanan bu eser, araştırmacılar ve tarih meraklıları için değerli bir kaynak olma özelliği taşıyor.

ERDOĞAN, ÇANAKKALE RUHUNUN GÜCÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, takdim yazısında Çanakkale Zaferi’nin, Türk milletinin bağımsızlığı ve geleceği için verdiği en önemli mücadelelerden biri olduğunu belirtti ve “Canlarını vatan ve millet uğruna feda eden aziz şehitler, ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünü tarihe nakşederek millet olmanın ne demek olduğunu tüm dünyaya gösterdiler” dedi. Çanakkale’yi, toplumun her kesiminin tek yürek olduğu bir direnişin sembolü olarak tanımlayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Tarihin akışını değiştiren pek çok zaferler imza atan aziz milletimiz, Çanakkale’de olduğu gibi Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz’da da benzer bir mücadele ruhuyla vatanına sahip çıkmıştır. Bizler de Çanakkale’de ecdadımıza destanlar yazdıran birlik ve beraberliğimize her zaman sahip çıkacağız. Çanakkale ruhunu canlı tutmaktan vazgeçmeyeceğiz. Tarihimizi, kültürümüzü ve değerlerimizi unutmayacağız.”

BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Çanakkale ve Milli Mücadele’nin ruhundan aldıkları güçle, Erdoğan, “Ecdadımıza layık olmak, onların mirasına sahip çıkmak ve şehitlerimize şükran borcumuzu ödemek için, büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadesini kullandı. Çanakkale Destanı’nın kahramanlarının azmi ve cesaretinin, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda kendilerine ilham vermeye devam edeceğini belirten Erdoğan, bu destanı anlamak ve aktarmanın, geleceğe karşı bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, resmi belgelerden yararlanarak hazırladığı kitabın, Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunacak önemli bir kaynak olduğunu sözlerine ekledi.

ÇANAKKALE RUHU BUGÜN DE MİLLETİN EN BÜYÜK GÜCÜDÜR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kitaba ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Altun, “Bugün, milletimizin inancı ve azmiyle yazdığı en büyük destanlardan biri olan Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümünü kutluyoruz. Çanakkale; milletimizin bağımsızlık sevdasının ve vatan aşkının en güçlü nişanesidir” dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yılı için hazırlanan kitabın, bu zaferin kahramanlık destanını gelecek nesillere aktarmak için bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. 513 sayfa ve 14 bölümden oluşan bu eser, resmi belgeler ve dönemin gazeteleri ışığında Çanakkale Destanı’nın tüm yönlerini ortaya koyuyor. Altun, kitabın Çanakkale’nin derinliklerinde saklı kahramanlık öykülerini gün yüzüne çıkarma ve Çanakkale ruhunu nesilden nesile taşıma misyonunu üstlendiğini belirtti. Ayrıca, Çanakkale’nin yalnızca bir zafer değil; milletimizin imanı, iradesi ve kardeşliğinin tarih sahnesindeki yankılanışı olduğunu vurgulayarak, bu ruhun dün olduğu gibi bugün de milletin en büyük gücü olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çanakkale’de destan yazan aziz şehitleri rahmet ve şükranla anarak kitabın hayırlara vesile olmasını diledi.