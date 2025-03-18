Çanakkale Emniyet Müdürü Tedbirleri İnceledi

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN HAVADAN İNCELEME

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl kutlamaları için alınan güvenlik önlemlerini havadan gözlemledi. Polis helikopteri ile Çanakkale’deki polis sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilecek tüm etkinliklere yönelik tedbirleri havadan inceledi ve yetkililerden detaylı bilgi aldı.

FENER ALAYI İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Akşam gerçekleştirilecek Fener Alayı için belirlenen güzergah üzerindeki güvenlik önlemlerini de gözden geçiren İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, “Değerli Çanakkalelilerimizin huzurlu ve gururlu bir şekilde zaferimizin 110. yıldönümü kutlamaları için tüm önlemlerimizi aldık. Toplamda gün boyu 1600 personel ile sahada olurken Fener Alayı için de ayrıca 600 personelimiz alanda olacak” şeklinde açıklamada bulundu. Kurt, bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanları saygı ve minnetle andığını dile getirdi.

PERSONELE BAŞARILAR DİLEDİ

İl Emniyet Müdürü Kurt, gerçekleştirdiği incelemelerin ardından görevi başındaki personele kolaylıklar diledi.