Çanakkale Gazisi Osman Karalar Anıldı

KIRŞEHİRLİ GAZİ OSAM KARALAR’IN ANILDIĞI GÜN

Kırşehir’den Çanakkale Gazilerinden biri olan Osman Karalar, Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde mezarı başında yapılan dualarla anıldı. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez’in yaptığı araştırmalar sonucunda mezarı tespit edilen gazi Osman Karalar’ın kızı Gülşen Bayram Gürler, babasından Cumhuriyet Tarihini öğrendiklerini aktardı.

BABASINDAN ÖĞRENDİĞİ TARİHİ HATIRALARI

Gürler, “Babam 1314 tarihinde Kırşehir’de doğmuş ve askerlik çağı geldiğinde askere katılmış. Hatıralarında Enver Paşa’nın birliğinde olduğunu soğuk hava ve açlıkla mücadele ettiklerini anlatırdı” dedi. Cumhuriyetin kuruluşundaki zorlukları babasından dinlediğini belirten Gürler, “Vatanın kurtuluşunda her asker gibi babam da büyük rol oynadığını aktarırdı. Kurtuluş Savaşı madalyasıyla birlikte gazi unvanını aldı” şeklinde konuştu.

Aileyle temas kuran ve mezarında gazi için dualar eden Dönmez, “Gazi Osman Karalar; Sarıkamış’ta, Conk Bayırı Muharebesi’nde, Sakarya’da, Afyon’da ve Anadolu’nun birçok noktasında göğsünü siper etmişti. Tek amacı hain ve emperyalistlerin vatan topraklarına girmemesini sağlamaktı” diye belirtti. Gazi Karalar, yapılan duaların ardından hatıralarıyla mezarı başında bir kez daha anıldı.