Çanakkale Gelibolu’da AKUT Anma Töreni Düzenledi

AKUT’UN DÜZENLEDİĞİ ANMA TÖRENİ

Arama Kurtarma Derneği (AKUT), 15-16 Mart tarihlerinde Çanakkale Gelibolu’da anma töreni düzenledi. Bu etkinlik, Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yılını kutlamak ve şehitleri anmak amacıyla gerçekleştirildi. AKUT, Türkiye genelinde yaptığı organizasyon çerçevesinde bu özel etkinliği düzenleyerek, Çanakkale Gelibolu’ya ziyaret gerçekleştirdi.

BÜYÜK KATILIM

Etkinliğe toplamda 13 ekip ve birçok öğrenci topluluğuyla birlikte 350 gönüllü katılım gösterdi. AKUT gönüllüleri, Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret ederek, şehitlerin manevi huzurunda anma töreni gerçekleştirdi. Duygu dolu anların yaşandığı programda AKUT Eskişehir ekibi de yer aldı.