Çanakkale Gelibolu’da Orman Yangını Sürüyor

ORMAN YANGINI BÜYÜYOR

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem de karadan yoğun bir müdahale gerçekleştiriyor. Yangın, geçtiğimiz gün saat 16.28’de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde patlak verdi. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine hemen bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına karşı havadan 12 uçak ve 18 helikopter, karadan ise 155 arazöz, 8 iş makinesi ile birlikte toplam 899 personel ile müdahale sürüyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Karaman’da Denetimler Devam Ediyor

Karaman'da jandarma tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik denetimlerinde, tarihi eserler ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi; 5 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep’te Araç Ateş Eden Şüpheliler Yakalandı

Gaziantep'te park halindeki bir araca pompalı tüfekle ateş eden iki şüpheli, güvenlik kameralarının görüntüleri sayesinde yakalandı.

