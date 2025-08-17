Çanakkale Gelibolu Yangınına Müdahale Devam Ediyor

ÇANAKKALE’DE ORMAN YANGINI SÜRÜYOR

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Yangın, gelişmeleri takip etmek amacıyla dron ile görüntülendi. Yangın saat 16.28’de Gelibolu’nun Tayfur ve Cumalı köyü civarında başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak geniş bir alana yayıldı. İhbarın ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yoğun bir şekilde yangına müdahale sürüyor.

TAHLİYE KARARLARI ALINDI

Çıkan yangın nedeniyle emniyet tedbirleri kapsamında Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köylerinin tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangın bölgesine havadan müdahale yeniden başladı ve durum anlık olarak dron ile gözlemlendi.

VALİLİK AÇIKLAMASI YAPTI

Çanakkale Valiliği, “Çanakkale Gelibolu Tayfur köyü yangınına gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu mücadele, yangının etkilerini minimize etmek ve kontrol altına almak için sürüyor.