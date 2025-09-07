Haberler

Çanakkale İl Sağlık Müdürü Ziyaret Etti

YENİ İL SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN ZİYARETİ

Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ile bir araya geldi. Yeni görevine başlayan Dr. Hakan Görgülü, Çanakkale’de sağlanacak sağlık hizmetlerine yönelik hedef ve öncelikler hakkında Milletvekili Gider’e bilgi sundu. Ayrıca, gösterdiği nazik ev sahipliği ve sağladığı destekler için de teşekkür etti.

SALIK HİZMETLERİNİN GÜÇLENMESİ

Milletvekili Gider, İl Sağlık Müdürü Görgülü’ye yeni görevinde başarı diledi. Daha sonra, Çanakkale’deki sağlık hizmetlerinin güçlenmesi ve vatandaşların daha kaliteli hizmete erişimini sağlamak adına gereken katkıları sunmaya devam edeceklerini belirtti.

