Çanakkale Kahramanı Koca Seyit’in Hatırası

KOCA SEYİT’İN KAHRAMANLIĞI VE HAYATI

Çanakkale Deniz Savaşı’nda 215 kilogramlık top mermisini tek başına sırtlayarak savaşın seyrini değiştiren Koca Seyit’in hayatına torunu Muhammed Çabuk ışık tutuyor. Savaş sonrası mütevazı bir yaşam süren Koca Seyit, Atatürk’e “Paşam, biz savaşı maaş için yapmadık” diyerek kahramanlıklarının değil, vatan sevgisinin temel olduğunu ifade ediyor.

SAVAŞ SONRASI DÖNÜŞ VE AİLE BAĞLARI

İkinci kuşak torun Muhammed Çabuk, dedesi Koca Seyit’in Çanakkale’den Balıkesir’in Havran ilçesine 13 gün süren bir yolculukla dönüşünü aktarıyor. Dönüşünde, “Ben bu köyden gideli 9 yıl oldu. Belki hanımım başka biriyle evlenmiştir” diyerek uzaktan evini izleyen Koca Seyit, sabah olunca 8 yaşındaki kızı tarafından tanınıyor. Küçük kızı, uzun sakallı ve tanınmaz haldeki babasına yabancı gözüyle bakarak annesine haber veriyor. Torunu Çabuk, “Ninem anlatırdı, bir süre babama ‘baba’ diye bile yaklaşamadım” sözleriyle ailenin yaşadığı duygusal anları dile getiriyor.

Savaş sonrası Koca Seyit, yaptığı kahramanlıkları kimseye anlatmıyor ve 10 yıl boyunca odunculuk ve keçi çobanlığıyla geçimini sağlıyor. 10 yılın ardından bir yol açılışında Atatürk, Koca Seyit’i görmek istiyor. Ancak köyde Koca Seyit’in ismi bilinmediğinden, jandarmalar tarafından kömür yaparken bulunuyor. Berberde tıraş olduktan sonra Atatürk’ün huzuruna çıkıyor fakat ceket kolları ona kısa geliyor. Atatürk, ona maaş bağlamayı teklif ediyor ancak Koca Seyit, “Paşam, biz savaşı maaş için yapmadık” diyerek bu teklifi geri çeviriyor.

ZORLUKLARLA GEÇEN HAYAT VE SONU

Koca Seyit, savaş sonrası ormanda topladığı odunlarla kömür yapıyor fakat bu iş yasak olduğu için sık sık zorluklar yaşıyor. Atatürk, Koca Seyit’in geçimini kolaylaştırmak için önlemler alınmasını istiyor ama destek kısa sürüyor. Kış aylarında hamallık yaparak geçinmeye çalışan Koca Seyit, zatürreye yakalanarak 50 yaşında hayata veda ediyor. Çanakkale Savaşı’nın kahramanlarından biri olan Koca Seyit’in ismi, doğduğu köyde “Koca Seyit Köyü” olarak yaşatılmaya devam ediyor.