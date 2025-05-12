Çanakkale Kazasında Hayatını Kaybedenler Defnedildi

ÇANAKKALE’DE KAZADA HAYATINI KAYBEDEN İKİ KADININ CENAZESİ

Tekirdağ’da, Çanakkale’de meydana gelen kazada hayatını kaybeden iki kadın için cenaze töreni düzenlendi. Çanakkale’nin Ezine Karayolu’nda yaşanan üzücü olayda, yolcu otobüsü ve kamyon çarpıştı, sonuç olarak 8 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında yer alan Aynur Kocabey ve Fatma Bektaş için Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde dualarla anıldı.

CENAZE TÖRENİ VE DEFİN İŞLEMLERİ

Fatma Bektaş için dün Süleyman Mehmet Efendi Camii’nde cenaze namazı kılındı. Ardından defin işlemleri gerçekleştirilerek son yolculuğuna uğurlandı. Aynur Kocabey’in cenazesi ise bugünkü törende kılınan namazın ardından dualarla Eski Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. Törene katılan yakınları, komşuları ve sevenleri gözyaşlarıyla anma yaptı.