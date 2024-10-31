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Çanakkale Kıyılarında Kırmızı Yosun Görüntüsü

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ÇANAKKALE’DE LODOS ETKİSİ

Çanakkale’de lodos etkisiyle kayda değer bir olay meydana geldi. Lodos, bölgedeki sahil şeridini kızıl renkteki yosunlarla kapladı. Bu durum, göz alıcı bir manzara ortaya çıkardı.

MARMARA DENİZİNDE YOSUN PATLAMASI

Marmara Denizi’nde etkili olan lodos fırtınası, deniz dibinden kopan kırmızı tonlardaki yosunları Çanakkale sahillerine taşıdı. Biriken bu yosunlar, sahil kesiminde geniş alanları etkisi altına alarak kozmopolit bir görüntü oluşturdu. Yeni Kordon kıyılarında biriken kızıl yosunlar, sahil şeridinin yer yer kırmızı renge bürünmesine neden oldu.

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