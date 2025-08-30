Çanakkale Kültür Yolu Festivali Başladı

AÇILIŞ TÖRENİ VE KATILIMCILAR

Çanakkale Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’ın katılımıyla Anadolu Hamidiye Tabyası Hangarı’nda düzenlenen törenle başladı. Törene Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Türkiye Kültür Yolu Festival Direktörü Selim Terzi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve il protokolü ile birçok sanatsever katıldı. Bakan Yardımcısı Serdar Çam, törende yaptığı konuşmada, “Destanların ve kahramanlıkların şehri Çanakkale, tarihi zenginlikleri, eşsiz doğası ve kültürel mirasıyla Türkiye’nin en özel şehirlerinden biri olarak festivalimize 4. kez ev sahipliği yapıyor. Bu topraklarda, dokuz gün boyunca sanatın, kültürün ve coşkunun kalbini hep birlikte yaşayacağız. 34 farklı noktada, konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere, gastronomi deneyimlerinden çocuk etkinliklerine kadar 400 etkinlik sizleri bekliyor” dedi.

TURİZMDE REKOR BEKLENTİLERİ

Serdar Çam, yaşanan krizlere rağmen turizmde tarihi rekorlara ulaşıldığını belirterek, “Doğal afetlere ve krizlere rağmen yapılan stratejik yatırımlar sayesinde, turizmde hem ziyaretçi sayımızı hem de gelirlerimizi rekor seviyelere taşıdık. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye, 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle dünya turizminde 4. sıraya yükselecek. 2025’in ilk altı ayında ise 26 milyonu aşkın ziyaretçi ve 25,8 milyar dolarlık turizm geliri elde edeceğiz” ifadelerini kullandı. Çam, Kültür Yolu Festivalleri’nin yanı sıra çeşitli etkinlikleri de destekleyerek zengin kültürel mirası yaşatmayı hedeflediklerini belirtti.

SERGİ ZİYARETİ VE KÜLTÜREL MİRASIN GÖRÜNTÜSÜ

Törenin ardından Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve protokol ekibi, Anadolu Hamidiye Tabyası’ndaki “Medeniyetlerin Mirası” ve “Sır” sergilerini ziyaret etti. Tarihî dokusu ile dikkat çeken tabya, sergilenen eserlerle geçmişten bugüne uzanan köklü bir kültür yolculuğuna ev sahipliği yaptı. Çanakkale’nin kültürel mirasını tanıtmak için Deniz Müzesi’nde açılan “Paranın Yüzünde Anadolu: Troya’dan Çanakkale’ye” sergisi de ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı. Burada paraların üzerindeki figürler aracılığıyla Anadolu’nun tarihi anlatıldı. Ayrıca Kent Müzesi’nde “Zamanın Katmanları” sergisinde belgeler ve fotoğraflar ile kentin sosyal gelişimi sergilendi.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER VE SONUÇLAR

Festivalin ilk gününde Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde açılan “Anadolu Medeniyetleri Sergisi”, Anadolu topraklarındaki uygarlıkların izlerini sunarak ziyaretçilere tarihî bir deneyim kattı. Merkezde gerçekleştirilen “Robotik Kodlama” atölyesi ise çocuklar için büyük bir ilgi gördü. Günün sonunda Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde sergilenen “Hayal İstanbul” sergisi, kentin simgesel değerlerini sanatla yeniden yorumlayarak estetik bir şölen sundu. Çanakkale Kültür Yolu Festivali, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda başlayarak dokuz gün boyunca çeşitli etkinliklerle şehre canlılık getirmeyi ve Çanakkale’nin kültür ve sanat yolculuğunu genişletmeyi hedefliyor.