Çanakkale Kültür Yolu Festivali Başladı

KÜLTÜR YOLU FESTİVALLERİ BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” çerçevesinde gerçekleştirilen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, açılış etkinliğiyle birlikte başladı. Açılış programında bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, festivalin önemli bir marka olma yolunda ilerlediğini, 8 ay boyunca 20 ilde 400’ün üzerinde etkinliği barındıran bu tür bir programın dünyada eşine rastlanmadığını dile getirdi. Çam, sınırların sadece toprak ve cephelerle değil, aynı zamanda kültürel emperyalizmle mücadele ile korunması gerektiğini vurguladı.

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMA ÇABALARI

Çam, festivalin kutlama anlamına geldiğini belirterek, “Biz 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızla birlikte bu etkinliği kutluyoruz. Bizim kültürümüz, medeniyetimiz, tarihimiz, geçmişimiz, birikimimiz, dünyanın en büyüklerinden bir tanesi. Bunu en güzel şekilde tekrar yaşatmaya, geliştirmeye, gençliğe, yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz,” dedi. Kültür ekonomisinin, turizm ve birçok potansiyeli bir araya getirdiğini dile getiren Çam, geçmişten gelen deneyimlerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağladığını ifade etti. Çanakkale’de dolu dolu bir etkinlik haftası olacağını söyledi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman da, “Çanakkale, 86 milyonun yüreğinin ortak attığı bir coğrafya,” diyerek burada yakılan özgürlük ateşinin 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da kazandıkları zafer ile sonuçlandığını bildirdi. Toraman, Kültür Yolu Festivali’nin hızlı bir şekilde önemli bir marka haline geldiğini dile getirirken, “Bu festivalin Çanakkale ayağında büyük sahiplenme ve memnuniyet olduğunu ifade etmem gerekiyor.” dedi.

FESTİVALİN ETKİLERİ

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, festivalin getirdiği mutluluğu vurgulayarak, “Bu festivalle oteller dolmaya başladı, kentte faaliyet gösteren işletmelerin memnun olduğunu” belirtti. Kaşdemir, festivalin konser, opera, tiyatro ve söyleşi gibi etkinliklerle dolu olacağını ifade etti ve Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür ederek, festivalin başarılı geçmesini diledi.

Bakan Yardımcısı Çam ve beraberindekiler, etkinlik sonrası Hangar’da Beste Gürsu’nun “Medeniyetlerin Mirası” ve Emre Sefer’in “Sır” adlı sergilerini gezdi. Açılışa katılanlar arasında Çanakkale Belediye Başkan Vekili Bülent Şarlan ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan üst düzey isimler de yer aldı. Festival, 7 Eylül’e kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.