Çanakkale Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

ETKİNLİKLER VE SERGİLER İLE DOLU ÜÇÜNCÜ GÜN

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Çanakkale Kültür Yolu Festivali’nin üçüncü günü, her yaştan katılımcıya yönelik etkinliklerle dolu geçti. Türkiye’nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl 20 ilde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 10’uncusu olan bu etkinlik, Çanakkale’de devam ediyor. Festival boyunca düzenlenen çeşitli etkinlikler kadar, şehrin dört bir yanında yer alan sergilere de Çanakkalelilerin büyük ilgisi sürüyor.

FİLİSTİN SANATINI YANSITAN SERGİ

Festival, Filistin mücadelesine saygı duruşunda bulunan özel bir seçkiye de ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Samed Karagöz’ün üstlendiği “Hala Yaşıyorum” sergisi, çağdaş Filistin sanatından etkileyici eserler sunarak Manfred Osman Korfman Kütüphanesi’nde sanatseverlerle buluşuyor. 16 Filistinli sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, tarih, direniş ve umut temalarını işleyerek, sanatçıların yaşam deneyimlerini izleyicilere aktarıyor.

OSMANLI OYUNCAKLARINI TANITAN SERGİ

Troya Müzesi’nin zemin katında bulunan “Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi”, özel olarak üretilmiş 41 Osmanlı oyuncakla tarih boyunca geleneksel oyuncakları tanıtma fırsatı sunuyor. Ziyaretçiler, bu oyuncakların hikayelerini öğrenmenin yanı sıra dev oyuncaklarla hatıra fotoğrafları çekme imkanı da buluyor. Ayrıca, Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar’da “Medeniyetlerin Mirası” sergisi, uzun bir medeniyet geçmişine sahip olan çeşitli şehirlerden gelen önemli eserleri katılımcılara sunuyor.

İSTANBULUN TARİHİNİ YANSITAN SERGİLER

Çanakkale Kent Müzesi Sergi Alanı’nda sanatçı Kenan Işık’ın eserlerinin sergilendiği “Zamanın Katmanları” adlı sergi, İstanbul’un çok katmanlı belleğini duygusal ve tarihi bir açıdan izleyiciye sunuyor. Ayrıca, festival kapsamında “Allahaısmarladık: Çanakkale Savaşı’nda Bir Şehidin Günlüğü” adlı sergi, Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi’nde, Teğmen İbrahim Naci’nin günlüklerinden alıntılarla gerçekleştiriliyor.

UNUTULMAZ SANAT DENEYİMİ

Halk, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin “Anadolu’dan Hikayeler” konseri ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde sanat dolu bir deneyim yaşadı. Ayrıca, Troas Sempozyumu, Troya Müzesi’nde gerçekleştirildi. Değerli bilim insanları bölgedeki güncel kazı ve araştırmaları sunarak, tarihi ve kültürel zenginlikleri katılımcılara aktardı.

ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİNLİKLER

Festivalin üçüncü günü, çocuklara yönelik etkinliklerle de dikkat çekti. Anadolu Hamidiye Tabyası’nda kurulan “Çocuk Köyü” farklı aktiviteler sunarak minik misafirleri ağırladı. Eğitimci yazar Ayşegül Dede, “Gelincik Neden Kırmızı?” etkinliği ile çocuklarla bir araya geldi. Genç sanatçılar, “Sen de Çal” projesi kapsamında piyanolarla yeteneklerini sergileyerek “Sokak Sahne”de izleyicilere performans sundu. Festival, Tuğçe Kandemir’in gerçekleştirdiği konserle sona erdi.

ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞLADI

Çanakkale Kültür Yolu Festivali çerçevesinde, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nda “Uluslararası Derin Sualtı Fotoğraf Yarışması” başladı. “Gallipoli Wreck Fest 2025” temasıyla düzenlenmiş bu yarışma, Çanakkale’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı hedefliyor. Yüksek prestijli sualtı fotoğrafçıları, Yarışma süresince dalış yaparak En seçilen eserler, uluslararası bir sergiyle dünya kamuoyuna sunulacak.