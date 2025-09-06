Çanakkale Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

FESTİVALİN YEDİNCİ GÜNÜNDE MÜZİK DOLU ANLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen Çanakkale Kültür Yolu Festivali etkinliklere devam ediyor. Festivalin yedinci gününde, enstrümanı Yaybahar ile tanınan müzisyen Görkem Şen, tarihi atmosfere sahip Troya Müzesi’nde bir konser verdi. Ayrıca, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi’nde “Dardanos’ta Balkan Esintileri” adlı bir konserle dinleyicilerine müzik ziyafeti sundu.

TROYA MÜZESİ VE ASSOS ÖREN YERİ’NDEN DOLU DOLU ETKİNLİKLER

“Perdeler Açılıyor” etkinliği çerçevesinde, Troya Müzesi Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı ziyarete açıldı. Assos Ören Yeri’ne düzenlenen gezide katılımcılar, Uzman Seçkin Akçiçek rehberliğinde bölgenin tarihi ve kültürel mirasını yerinde keşfetme fırsatı buldu. Ayrıca, Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı’nda birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin ve tiyatroların yer aldığı “Çocuk Köyü” minik misafirlerini ağırladı.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCELİ ETKİNLİKLER

Festivalin altıncı gününde çocuklar, “Bil Bakalım Bilgi Yarışması” ve “Lemi Abi ve Zuzi ile Çocuk Şarkıları Konseri”nde eğlendi. Ayrıca, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yeşil Dönüşüm Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Renklerle Yeşil Dönüşüm” atölyesinde, eğitmenler Selin Perk, Dilvin İpek ve Hazel Düzgün eşliğinde çocuklar geri dönüşüm malzemeleri ile yaratıcılıklarını sergiledi. Bu etkinlikler sayesinde hem eğlendi hem de çevre bilinci kazandı.

GENÇ YETENEKLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARMAK İÇİN FİNAL GÜNÜ

Festivalde sanatçı Haluk Levent de bir konser verdi. Çanakkale, genç yeteneklerine ev sahipliği yapacak. Bugün, Esas 17 Burda AVM’de gençler “Sen de Çal” projesi kapsamında piyano çalma yeteneklerini sergileyecek. “Sen de Söyle” kabininde, şarkılarını seslendiren müzik tutkunları arasından seçilen iki finalist, Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleşecek büyük finale katılacak. Ayrıca, Çanakkale Kordon, Çanakkale Saat Kulesi ve Yeni Kordon’da kurulan ‘Sokak Sahne’ de genç müzisyenleri izleyiciyle buluşturacak.