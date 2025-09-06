Çanakkale Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

UNUTULMAZ ETKİNLİKLER DİZİSİ

Çanakkale Kültür Yolu Festivali’nin 7’nci günü, müzikten astrolojiye kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yaparak ziyaretçilere unutulmaz anlar sundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen festival, Çanakkale’nin tarihi atmosferinde eşsiz deneyimlere imza attı. Yaybahar enstrümanıyla tanınan müzisyen Görkem Şen, Troya Müzesi’nde gerçekleştirdiği konserle katılımcıları büyüledi. Bunun yanı sıra, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi’nde ‘Dardanos’ta Balkan Esintileri’ adlı konserle dinleyicilere keyifli bir müzik ziyafeti sundu.

RESTORASYON VE KORUMA SÜREÇLERİ

‘Perdeler Açılıyor’ etkinliği çerçevesinde Troya Müzesi Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı ziyaretçilere açıldı. Katılımcılar, antik kent kazıları sayesinde elde edilmiş tarihi eserlerin restorasyon ve korunma süreçleri hakkında bilgi sahibi olma şansı elde etti. Ziyaretçiler, tarihi bir çömleğin nasıl bir bütün haline getirildiğine ve denizden çıkan bir amforanın tuzdan nasıl arındırıldığına tanık oldular. Ayrıca, kazılarda bulunan eserlerin şatış ortamlarında bozulmadan kalmaları için uygun ısı, nem ve ışık seviyelerinin nasıl ayarlandığını öğrendiler.

ÇOCUKLAR İÇİN RENKLİ ETKİNLİKLER

Anadolu Hamidiye Tabyası’ndaki Çocuk Etkinlik Alanı, çeşitli renkli aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri ve oyun alanlarıyla dolup taşıyor. Minik misafirler, ‘Bil Bakalım Bilgi Yarışması’ ve ‘Lemi Abi ve Zuzi ile Çocuk Şarkıları Konseri’ gibi etkinliklerde eğlenceli anlar yaşadı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yeşil Dönüşüm Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ‘Renklerle Yeşil Dönüşüm’ atölyesi de çocukların yaratıcılıklarını geri dönüşüm malzemeleriyle ortaya koymalarını sağladı.

ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’ndaki Uluslararası Sualtı Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni, dünyanın dört bir yanından gelen fotoğrafçılar için önemli bir buluşma noktası oldu. Yarışmaya 9 ayrı ülkeden 18 seçkin sualtı fotoğrafçısı katılım gösterdi. Jüri, dünyaca ünlü fotoğrafçılardan oluştu ve en iyi fotoğrafları seçmek için değerlendirmelerde bulundu. Festival kapsamında, Przemyslaw Zyber, Seddülbahir açıklarındaki ‘SS Carthage’ batığını fotoğraflayarak birincilik ödülünün sahibi oldu. İkinci ve üçüncülük ödülleri ise Maxime Cheminade ve Martin Strmiska tarafından alındı. Ödül töreninde yapılan açılış konuşmasında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nın dünyaca ünlü bir dalış merkezi olma hedefi konusunda ziyaretçilerin ilk kez bu batıklarla tanıştığını belirtti.