Çanakkale Kültür Yolu Festivali Renkli Etkinlikler

ETKİNLİKLERLE DOLU BİR GÜN

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Çanakkale Kültür Yolu Festivali’nin ikinci gününde her yaştan insanın ilgisini çeken aktvitelere yer verildi. Bu yıl 20 ilde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 10’uncusunun Çanakkale etabı devam ederken, şehrin farklı noktalarında düzenlenen etkinlikler, kültür ve sanatı bir araya getirerek katılımcılara keyifli bir gün sundu. Katılımcılar, İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu’nun Gelibolu Mevlevihanesi’nde gerçekleştirdiği Sema Mukabelesi ile ruhsal bir deneyim yaşadı. Ayrıca “FotoMaraton” ve “FotoMaraton Çocuk” etkinliklerinde yarışan fotoğrafçılar, festivalin en iyi fotoğraflarını çekerek ödüllendirildi. Etkinlikler öncesinde fotoğrafçı Erhan Şermet, tutkunlar ile bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

KAZILAR VE GASTRONOMİ

Festival kapsamındaki “Apollon Smintheion Kazısı Gezisi”, katılımcılara arkeolojik alan hakkında ayrıntılı bilgi sundu. Uzman Tuğçe Kocael, ören yerinin tarihi ve arkeolojik geçmişine dair bilgiler aktardı. Ayrıca Troya Müzesi’nde düzenlenen “Müzede Gastronomi Durağı” etkinliğinde, gastronomi ve arkeoloji buluştu. Akedemisyen şef Asuman Kerkez, Çanakkale deniz ürünleri uzmanı Ertuğrul Sürgit ve Troya Müze Müdürü Sinem Düzgören’in katılımıyla gerçekleştirilen söyleşide, Troya’nın zengin kültürel mirasının günümüz gastronomisine etkileri ele alındı. Katılımcılar, geçmişten günümüze uzanan bir yolculuk yaparak, arkeolojik buluntular ışığında gastronominin farklı yönlerini keşfetti. Bu etkinlik, tarih ve mutfağın buluştuğu eğlenceli bir deneyim sundu.

SANAT VE EĞLENCE DOLU ANLAR

“Sinema Yollarda” etkinliği ile sinema tırı Ayvacık’a ulaştı ve burada açık hava sineması keyfi yaşandı. Nedime Hanım Konağı’ndaki “Cam Şekillendirme Atölyesi” ise katılımcılara cam sanatının detaylarını öğretme fırsatı sundu. Festivalin çocuklara özel bölümü olan “Çocuk Köyü”, Anadolu Hamidiye Tabyası’nda birçok aktivite ile minik misafirlerini ağırladı. Çocuklar, “Özgür Aras Tüfek ile Masallara Yolculuk” etkinliği ve “Neşeli Dünyam” çocuk tiyatrosu ile eğlenceli zaman geçirdi. Ayrıca, “Robotik Kodlama” etkinliği ile teknolojiyle tanışma imkanı buldular ve “Tarih Koruyucuları” ile kültürel mirası koruma bilinci kazandılar.

GENÇLERİN YETENEK GÖSTERİSİ

Festivalin ikinci günü, genç sanatçıların sahne aldığı farklı etkinliklerle doluydu. 17 Burda AVM’de yer alan piyanolarda “Sen de Çal” projesi kapsamında gençler yeteneklerini sergileyerek müziğe adım attı. “Sen de Söyle” kabininde ise Çanakkale’nin yeni müzikal yetenekleri, sahne deneyimi yaşadı. Ayrıca, Çanakkale Kordon, Çanakkale Saat Kulesi ve Yeni Kordon’da kurulan “Sokak Sahne”de genç müzisyenler performanslarını izleyicilerle buluşturdu. Festivalin coşkulu atmosferi, sanatçı Resul Dindar’ın konseri ile sona erdi.