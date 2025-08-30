Çanakkale Kültür Yolu Festivali Yapıldı

ÇANAKKALE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, bu yıl Türkiye’nin farklı illerinde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 10’uncusu olarak start aldı. Etkinlik, Türkiye’nin uluslararası marka değerine katkıda bulunma amacıyla 20 ilde hayata geçiriliyor. Festival çerçevesinde, Yeni Kordon bölgesinde bulunan Barış Parkı’ndan Hamidiye Tabyası’na kadar renkli bir kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜNE YOĞUN KATILIM

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, bandonun eşlik ettiği şarkılarla Türk bayraklarıyla yürüyüşte yer aldı. Korteje katılan pandomim sanatçıları, etkinliğe ayrı bir canlılık kattı. Ayrıca, etkinlikler içerisinde yer alan “Fotomaraton” yarışması, fotoğraf tutkunlarının en iyi fotoğrafı yakalamak için mücadele etmesine sahne oldu. Kortej yürüyüşünde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ile birlikte birçok önemli isim yer aldı. Bunlar arasında Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve İl Jandarma Komutanı Cemalettin Akyüz de bulunuyor.

FESTİVALİN DÖNEMSEL ÖNEMİ

Festivalin, Türkiye’nin kültürel zenginliklerini vurgulamayı ve yerli ile yabancı turistleri bir araya getirmeyi hedefliyor. Etkinliklerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çeşitli yetkilileri ve sanat dünyasından birçok isim de hazır bulunarak festivalin değerine değer katıyor. Çanakkale Kültür Yolu Festivali, bu yıl bir kez daha bölgenin kültürünü ve tarihini kutlama fırsatı sunuyor.