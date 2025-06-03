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Çanakkale Müzesi Açıldı, Herkes Davetli

ETKİNLİK KAPSAMINDA SERGİ AÇILDI

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, önemli bir etkinlik düzenleyerek Çanakkale Gezici Müze Sergisi’ni açtı. Açılış, Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale ruhunun asla unutulamayacağını vurguladı. Davu, Çanakkale’yi görmemiş olan vatandaşlar ve öğrenciler için bu serginin büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

MÜZE ZİYARETİNE DAVET

Davu, tüm vatandaşları müze sergisini görmeye çağırdı. “Atalarımızın verdiği mücadeleyi adeta gözler önüne seren ve Çanakkale Destanı’nı anlatan fotoğraflar, mektuplar, hatıralar, mermiler, savaşta kullanılan alet ve envanterlerden oluşan yaklaşık 1.200 parça eserin yer aldığı müze sergisi 3 gün ziyarete açık kalacak” şeklinde konuştu. Bu sergi, ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk yapma imkanı sunuyor.

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